Финансовая доска обьявлений - кредиты и займы Украины

Для физических лиц предусмотрены различные кредитные программы. В банке вы можете взять кредит на машину или получить ипотеку, а в микрофинансовой организации – краткосрочный заем. Благодаря такому выбору заемщик получает возможность пользоваться разнообразными условиями кредитования. Насколько это выгодно?

Зачастую выбирать приходится между банковскими программами и услугами МФО. Заем или кредит? Чтобы принять решение, вы должны оценить плюсы каждого варианта и его недостатки.

Кредиты имеют следующие преимущества:

Возможность получить деньги в большом объеме. Наличие услуги страхования. Небольшие проценты по сравнению с программами других финансовых компаний. Возможность воспользоваться социальными программами.

Заемщику выгодно взять кредит, если требуется значительная сумма на длительный срок. Например, для покупки недвижимости или машины. Используя государственную поддержку, многие семьи могут существенно сэкономить на переплатах.

Но у банковских кредитов есть и минусы:

Большой срок кредитования. Крупные кредиты выдаются, как минимум, на 2-5 лет. Строгая проверка. Банк изучает доходы, историю, место работы, членов семьи. Длительное рассмотрение заявки. По кредиту решение может быть принято спустя 7 или 20 дней после подачи заявки. Пока банк не проверит все тщательным образом, он не станет одобрять ваш запрос.

Взять кредит или заем: плюсы и минусы займов

В ряде случаев для заемщика привлекательнее окажется микрозайм. Этот кредитный продукт имеет следующие преимущества:

Доступные условия оформления. Минимум документов. Справки могут вовсе не потребоваться. Вам надо будет предъявить лишь паспорт. Возможность взять деньги после совершеннолетия. Короткие сроки погашения. Возможность получить небольшую сумму. Выбор способов перечисления денег и вариантов погашения долга. Доступ к онлайн-кредитованию. Все операции можно провести через интернет, а деньги получить на карту, счет.

Минус у займов тоже есть. Это повышенная ставка. Она более высокая, если сравнивать со ставками в банковском кредитовании.

Заем или кредит: подведем итоги

Что же выгоднее? Заемщик должен брать во внимание личную ситуацию, сложившуюся на данный момент. Если есть официальный доход, хорошая КИ и желание взять деньги на долгий срок, то, безусловно, выгоднее брать кредит. Если средства нужны очень срочно или вы рассчитываете получить 5-10 тысяч, то удобнее взять микрозайм. В МФО все оформят быстро и без лишних вопросов. Если нет времени ходить в офис, то всю процедуру оформления можно провести дистанционно.

Таким образом, выбирайте вариант, который окажется оптимальным в вашем случае. Плюсы и минусы разных кредитных продуктов всегда можно использовать с выгодой для заемщика.